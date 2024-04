Ried nach Torgala gegen Bregenz weiter Zweiter

Ried landete den dritten Sieg in den vergangenen vier Partien. Erstmals im Frühjahr folgte auf einen Erfolg nicht sofort wieder eine Niederlage. Überragender Mann war Ante Bajic mit drei Toren. Der Ex-Rapidler traf bereits in der zweiten Minute vom Sechzehner ins kurze Eck. Dazu war er mit einem abgefälschten Schuss (31.) und per Kopf (50.) erfolgreich. Die weiteren Tore besorgten Nikki Havenaar mit einem Kopfball, nachdem er zuvor selbst einen Einwurf ausgeführt hatte (20.), sowie Mark Große per Elfmeter (54.). Im Finish nagelte Rieds Lumor Agbenyenu den Ball noch ans Lattenkreuz (85.).