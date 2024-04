Deutsches Paar verirrte sich: Hubschraubereinsatz

Direkt von ihrem Hotel machten sich ein 69-jähriger deutscher Urlauber und seine 62-jährige Frau auf den Weg in Richtung Schwarzsee. „In weiterer Folge gingen sie auf der Langlaufloipe in Richtung Weitental, Gemeinde Albeck“, berichtet die Polizei. „Im dortigen Bereich wollten diese wieder Richtung Turracher Höhe gehen, folgten jedoch irrtümlicherweise der Wandermarkierung in Richtung Engeleriegel.“