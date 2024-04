„Speed-Dating“ zwischen Firmen als Erfolgsformat

Österreichweit kopiert

Das Erfolgskonzept ist eine Erfindung der Wirtschaftskammer Burgenland, wird aber inzwischen in ganz Österreich kopiert. „Mit diesem Veranstaltungsformat setzen wir Impulse in der Region, insbesondere für kleinere Unternehmen, die hier Geschäftspartner finden können“, erklärt Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth. Aus diesen Kontakten würden sich dann Geschäfte ergeben. „Als Wirtschaftskammer übernehmen wir die Koordination und Planung, damit eben der passende Deckel leichter zum richtigen Topf findet“, so Wirth.