Homophobe Nachbarin muss zur Strafe KZ besuchen

Anders als noch im Polizeiverhör räumte sie nun die Vorwürfe ein: „Ich will mich 1000 Mal entschuldigen.“ Sie habe an jenem Tag früh zu trinken begonnen, sonst habe sie keine andere Erklärung. Aber: Mit der rechten Szene will sie nichts zu tun haben. „Wissen Sie, dass zur Zeit des Dritten Reiches Homosexuelle verfolgt wurden?“, fragte der Staatsanwalt. Die Frau verneinte: „Nein, ich dachte nur die Juden.“