Ukraine fordert Ausschluss für Russen & Belarussen

Zehn Ringerinnen und Ringer wurden in dem Schreiben namentlich genannt – darunter die russischen Freistil-Spezialisten Saur Ugujew und Saurbek Sidakow, die bei den vergangenen Spielen in Tokio 2021 jeweils Gold geholt hatten. Dem Brief hängen mehrere Links zu Videos und Social-Media-Einträgen als vermeintliches Beweismaterial an.