Der Wettergott hat doch Benzin im Blut

„Hätte ich nicht einladen dürfen“

Die sehen am Köberlberg natürlich einen heißen Kampf um jede Hundertstel am Asphalt. Auch in der großen Klasse, in der Binder, 2019 Cupsieger, mit seinem Ford Sierra am Start steht. „Es kommt ja auch Karl Schagerl – vielleicht hätte ich den nicht einladen sollen, der fährt ja in einer eigenen Galaxie“, lacht Binder ob der Dominanz des Oberösterreichers im VW Rallye Golf. Ein Heimsieg Binders – bis dato noch nicht passiert – rückte damit in weitere Ferne. „Aber“, so der hauptberufliche LKW-Fahrer, „wir fahren ja hauptsächlich für die Zuschauer.“