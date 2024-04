„Neues Abenteuer“: Ferrari-Pilot als Eisverkäufer

Wie sehr diese „wahre Leidenschaft“ des Monegassen mit dem Eisgenuss verknüpft ist, zeigt auch der Name der Marke „LEC“. „In den 2000er Jahren wurden in der F1-Rangliste nur die ersten drei Buchstaben der Nachnamen der Fahrer aufgeführt. So kam ich auf die Idee, es erinnert mich an die Zeit, als ich jung war und die Formel 1 verfolgte und davon träumte, ein Champion zu sein“, betont Leclerc gegenüber der „Gazzetta dello Sport“.