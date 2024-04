20-jähriger Internetbetrüger in Graz festgenommen

Tausende Euros kassiert

Der Internetbetrüger gab in 40 Fällen an, die Ware auszuliefern, sobald das Geld auf seinem Konto landete. Mit diesem Vorgehen steht er im Verdacht, zwischen Juni 2023 und Februar 2024 mehrere Tausend Euro verdient zu haben. Beamte des Kriminalreferates Graz nahmen den 20-Jährigen fest. Er zeigte sich geständig und wird nun in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.