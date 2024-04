Ein Leuchtturmprojekt für die Nachwuchsarbeit

„Bei einzelnen Vereinen war die Anzahl an Jugendlichen nicht mehr ausreichend. Alle haben aber Interesse, die Jugend auszubilden. Aus der Erkenntnis, dass es nur geht, wenn alle zusammenarbeiten, ist dann der Entschluss entstanden“, erklärt Reiterer weiter. Beherrschte am Anfang noch das Konkurrenzdenken die Köpfe der einzelnen Klubs, wurde in weiterer Folge rasch Einigkeit gefunden und der Blick in dieselbe Richtung gerichtet.