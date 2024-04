Drei ÖRV-Boote hoffen noch auf Olympia-Teilnahme!

Im LG-Doppelzweier der Männer entscheidet sich in Italien, ob Lukas Reim/Julian Schöberl oder Konrad Hultsch/Paul Ruttmann die Qualifikation in Ungarn in Angriff nehmen dürfen. Der ÖRV-Achter misst sich in Varese mit der internationalen Konkurrenz in Vorbereitung auf die olympische Quoten-Regatta im Mai in Luzern.