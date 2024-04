Vor Blaufränkisch-Derby fehlt ganzes Dutzend!

„Das ist wie verhext, eigentlich nicht zu glauben“, seufzt Edi Stössl. Dem Horitschon-Trainer schmilzt nämlich der Kader wie Butter in der Sonne. Vor dem Burgenlandliga-Duell gegen Halbturn vergangenes Wochenende mussten zig Kicker passen, für´s kommende Duell schaut´s noch düsterer aus. Doppelt bitter: am Samstag wartet das Blaufränkisch-Derby, das traditionell ein Zuschauermagnet ist, immer rund 1000 Fans anzieht. „Ein extrem ungünstiger Zeitpunkt. Das Spiel gegen Deutschkreutz ist immer ein Highlight für uns“, so Stössl.

Präventiv trainingsfrei

Der zurzeit gleich auf ein Dutzend Spieler verzichten muss. Verletzt oder krank fehlen Horitschon momentan 12 (!) Leute – ebenso wie Co-Trainer Dominik Schiefer. Doch Stössl bleibt positiv, lässt sich vom aktuellen Lazarett nicht entmutigen. „Wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere schnellstmöglich zurückkommt. Ich bin aber guter Dinge, dass wir dennoch eine schlagkräftige Truppe stellen können.“ Bis Mittwoch gab´s präventiv trainingsfrei.