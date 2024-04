„Kannte Admira nur vom Computerspiel“

Im Gegensatz zu Kumpel Tobi, der sich zunächst mit einer hartnäckigen Meniskusverletzung plagte, dann hinter Stammkeeper Christoph Haas anstellen musste. „Ich habe die letzten Partien erstmals von Beginn an gespielt, hoffe, dass das jetzt so bleibt“, will sich Oluwayemi nicht nur in der Südstadt durchsetzen.