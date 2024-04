Strikte Schiedsrichter-Linie gegen Rangnick & Co.

Die UEFA erwartet von Ralf Rangnick und seinen 23 Trainerkollegen bei der Fußball-EM ein vorbildliches Verhalten an der Seitenlinie. Sonst drohen den EM-Coaches Sanktionen durch die Referees. „Die Spieler folgen euch, und wenn ihr ruhig seid, sind auch die Spieler ruhiger“, sagte Referee-Chef Roberto Rosetti beim UEFA-Workshop der EM-Teilnehmer in Düsseldorf in seinem Vortrag vor den Nationaltrainern.