Hartberg feiert im Finale die große Premiere

In Hartberg jagt derzeit ein Highlight ohnehin das nächste! Denn schon am Mittwoch Abend spielen die Herren um Max Thaller erstmals in der Vereinsgeschichte in einem Bundesligafinale. Als Gegner stellt sich Hypo Tirol in den Weg. „Das muss man erst realisieren, denn alles ist ziemlich schnell gegangen“, sagt Schuller.