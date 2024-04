Schwere, Leichtigkeit und eine buntere Zukunft

Alicja Kwade ist kein unbeschriebenes Blatt in der internationalen Kunstszene. In ihren Werken erforscht die in Berlin arbeitende Bildhauerin immer wieder die Beziehungen von Körper und Raum, Materie und Geist. Dabei stellt sie gerne das, was wir als wissenschaftlich erwiesen annehmen, infrage und lässt uns an unserer Wahrnehmung zweifeln.