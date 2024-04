Wimmer versteht die Pfiffe „zu hundert Prozent“

„Irgendwann muss man es lernen“

Was nun, Herr Wimmer? Er stellt sich dem Unmut, versteckt sich nicht, versucht, Klartext zu sprechen: „Ich habe lange alle in Schutz genommen, aber irgendwann muss man es lernen, wir bringen uns so um die Früchte unserer Arbeit“. Der katastrophale Rasen in der Generali-Arena ist das i-Tüpfelchen. Die Pfiffe der Fans versteht Wimmer „zu hundert Prozent. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in der Qualigruppe immer über 10.000 Fans haben, alle wollten den ersten Sieg.“