Austria Wien gegen Austria Lustenau ab 17 Uhr LIVE

Bis auf den gesperrten Youngster Moritz Wels fehlen den Violetten am Samstag nur die Langzeitverletzten. Tin Plavotic könnte sein Comeback geben. Marko Raguz, der Dauer-Patient im Sturm, trainiert aktuell laut Wimmer mit Ball auf dem Rasen, er „hat Torabschlüsse, Dribblings, natürlich alles ohne Gegnerdruck“. In einer idealen Welt soll Raguz, der seit seiner Verpflichtung im Sommer 2022 noch kein einziges Pflichtspiel für die Austria absolviert hat, in der Vorbereitung für die neue Saison regulär mit der Mannschaft trainieren. Marvin Potzmann soll zur Rückrunde der Quali-Spiele wieder matchfit sein, Ziad El Sheiwi ist mittlerweile in den Trainingsbetrieb der Young Violets integriert.