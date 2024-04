Stinksauer! Schlotterbeck zofft sich mit Reporter

„Wäre gut, wenn Sie mich aussprechen lassen“

Dass Wasserziehr erklärte, seit 50 Jahren Fußball zu spielen, interessierte den elffachen Nationalspieler Deutschlands kaum: „Aber vielleicht nicht auf dem Niveau.“ Erneut konterte der Reporter: „Stimmt, aber auch nicht so schlecht.“ Bis Schlotterbeck die Schnauze endgültig voll hatte. „Es wäre gut, wenn Sie mich aussprechen lassen“, wurde der Abwehrspieler deutlich. Auch wenn das Interview von da an recht friedlich über die Runden ging – vergessen wird Wasserziehr sein Gespräch mit Schlotterbeck wohl nicht so rasch ...