Unterwanderung war nicht nötig

Der Hochzeitstanz der mit einem FPÖ-Ticket ins Außenministerium gesegelten Karin Kneissl mit Putin im steirischen Gamlitz ist schon überstrapaziert. So wie auch der feierlich abgeschlossene St. Petersburger Pakt über Gaslieferungen an die OMV, der Österreich bis 2040 an Putin bindet.