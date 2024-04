Käfig-Kracher: Jetzt ist Elias auch Europameister!

Kaum in der „Erwachsenen-Klasse“ angekommen, führt offenbar kein Weg mehr an Elias Erber vorbei! Erst letzten November hatte sich der 21-jährige Salzburger in Albanien den WM-Titel der Amateure geholt – nun gelang der Triumph auch bei den stark besetzten Europameisterschaften in Serbien.

Kämpfer aus Irland, der Ukraine und Polen hatten Erbers Einzug ins Finale der Federgewichtler nicht verhindern können. Zum Abschluss wartete der Franzose Ugo-Antton Vidal, der selbst einen dominanten Lauf in Richtung Kampf ums Gold hingelegt hatte.