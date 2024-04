Rad kollidierte mit Auto: Beide Lenker betrunken

Sonntag gegen 2.15 Uhr erlitt eine 33-Jährige in St. Veit Verletzungen am Hinterkopf: Sie gab an, in der Ossiacher Straße von einem Unbekannten mit einem harten Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Die Verletzte wurde im Klinikum Klagenfurt versorgt. Nähere Umstände zum Tathergang konnten bisher noch nicht ermittelt werden, denn Opfer und Zeugen waren alkoholisiert.