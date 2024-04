„Meine Enkerl sollen von mir in der Schule lernen“

Trotz des Erfolges ist der Mostviertler häufig in seiner Heimat anzutreffen. „Ich bin sehr oft in meinem Studio“, erklärt Eder. Und so findet seine Musik den Weg aus Niederösterreich in die weite Welt. Ursprünglich wollte der 25-Jährige Schauspieler werden, nun ist er auf den Musikbühnen zu finden.