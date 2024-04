Salzburg gewinnt erstes Final-Spiel gegen den KAC

Der Titelverteidiger ist mit einem Auswärtssieg in die Final-Serie der ICE Hockey League gestartet! Red Bull Salzburg gewann am Freitag Spiel 1 der „Best Of Seven“-Serie in Klagenfurt gegen den KAC mit 1:0 nach Verlängerung. Paul Huber wurde mit seinem Treffer in der 65. Minute zum Matchwinner. Das zweite Spiel steigt am Sonntag (17.30 Uhr) in Salzburg.