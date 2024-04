Konferenz mit Bayer und Bayern ab 15.30 Uhr LIVE

Eine ganz andere Gefühlswelt herrscht aktuell in Leverkusen. Drei Tage nach dem souveränen Einzug ins Pokalfinale will die „Werkself“ bei Union Berlin den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel tätigen. „Wir sind in einer Position, in der wir den Titel gewinnen können, aber es ist noch nicht vorbei“, warnte Trainer Xabi Alonso. 13 Punkte bei noch sieben ausständigen Runden beträgt der satte Vorsprung der Leverkusener auf Verfolger Bayern. Die Münchner (60 Zähler) gastieren in Heidenheim und wollen Platz zwei gegenüber Stuttgart (57) und Dortmund (53) absichern.