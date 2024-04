Borussia Dortmund gegen Stuttgart – 18.30 Uhr LIVE

Erstmals seit 21 Jahren befinden sich Dortmund und Stuttgart vor einem direkten Duell in der Rückrunde unter den besten vier Teams der Tabelle. In den direkten Spielen gegen den BVB war der VfB in dieser Saison bereits zweimal siegreich, jeweils zu Hause in der Bundesliga (2:1) und im DFB-Pokal (2:0).