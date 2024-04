Vermisste Einjährige ist tot ++ Brandstiftung

Seit mehr als sieben Tagen wurde in ganz Serbien und Österreich fieberhaft nach der kleinen Danka gesucht. Doch am Donnerstag kam die erschütternde Gewissheit: Das Mädchen wurde ermordet. Und: In einem Liesinger Wohnheim für psychisch Kranke soll ein 23-Jähriger einen Brand gelegt haben. Nun wird ihm der Prozess gemacht. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 4 April, mit Moderatorin Stefana Madjarov.