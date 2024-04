Mbappé nicht der einzige Wunschspieler in Madrid

Yoro steht aktuell bei LOSC Lille unter Vertrag, in 27 Ligue-1-Spielen kam der Innenverteidiger in dieser Saison nur ein einziges Mal nicht zum Einsatz. Mit einem Wechsel des 18-jährigen Franzosen in die spanische Hauptstadt würde wohl vor allem David Alaba um seinen Job zittern müssen. Berichten zufolge soll der Wiener neben Antonio Rüdiger und Eder Militao seinen Platz in der Startelf verloren haben, mit Yoro an Board würde es für den ÖFB-Kapitän wohl noch enger werden.