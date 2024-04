Freunderlwirtschaft und Machtgewinne bei Red Bull

Der Klassiker in Suzuka gilt unter den Fahrern und Fans als eine der beliebtesten Strecken der Formel 1. Vor einem Jahr strömten 220.000 Zuschauer zum Japan-Wochenende, auch ab Freitag (erstes Training um 4.30 Uhr MESZ) ist ein Massenansturm garantiert. Sportlich ist einmal mehr alles für Max Verstappen angerichtet. Der Niederländer gewann zwei der ersten drei Saisonrennen (zuletzt in Melbourne triumphierte allerdings Carlos Sainz jun.), in Suzuka peilt Super-Max nach 2022 und 2023 den Sieg-Hattrick an. Die Causa rund um Teamchef Christian Horner hat Verstappens Red-Bull-Truppe aber nach wie vor fest im Griff.