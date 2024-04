Diese Jung-Royals erobern schon die Laufstege

Prinzessin Alessandra von Hannover

Prinzessin Alessandra von Hannover (35) lernte ihren heutigen Mann Christian Prinz von Hannover (38) in ihrem Heimatland Peru kennen. 2017 folgte eine prunkvolle Hochzeit. Neben ihrem abgeschlossenen Jusstudium war die Prinzessin bei der renommierten Modelagentur Ford in New York unter Vertrag. Zurzeit modelt sie für keine bestimmte Agentur, wirbt aber auf Instagram für ihre eigene Taschenkollektion.