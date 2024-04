„Wir feuern Charlize bei Olympia in Paris an“

„Schmerzen sind nicht ganz weg“

Alissa selbst kann seit drei Wochen wieder voll trainieren, ihren Fuß voll belasten: „Die Schmerzen sind nicht ganz weg, aber es ist okay.“ Sie freut sich, am Samstag bei den Staatsmeisterschaften in Dornbirn wieder einmal einen Mehrkampf zu absolvieren. „Ich will ihn gut durchturnen – er ist für uns ja gleichzeitig auch die erste EM-Qualifikation.“