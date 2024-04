Knossi spricht schon von eigener Alm in Österreich

Er ist einer der Livestreamer-Könige der Deutschen, Allround-Entertainer und moderiert an der Seite von Victoria Swarovski die RTL-Show „Das Supertalent“. Also war es für Jens Knossalla, alias Knossi, quasi längst an der Zeit an der Après-Ski-Front anzugreifen. Premiere war in Saalbach, die „Krone“ zeigt die Bilder.