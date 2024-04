St. Pöltens Frauen-Boss tritt ab

Als Mateja Zver 2022 St. Pölten gegen Kuopio (Fin) in der Verlängerung erstmals in die Gruppenphase der Frauen-Champions-League geschossen hatte, stand die NV-Arena kopf. Nur ein Mann saß in sich gekehrt auf den Rängen – Wilfried Schmaus! Der in der Außendarstellung immer etwas grimmig, introvertiert wirkt – den SKN-Mädels aber alles bedeutet und St. Pölten im Frauen-Fußball in den letzten Jahren auf die internationale Landkarte setzte. Nach elf Jahren als Präsident ist nun Schluss, übergibt er sein Amt an Andrea Pichler. „Ich bin 65, im Pensionsalter, irgendwann ist jede Periode zu Ende“, so Schmaus. „Es war einfach an der Zeit, kürzerzutreten“, fungiert er künftig an der Traisen nur noch als Berater.