23 Rosen liegen bereit – 17 sind schon im „Finale“

Insgesamt berief Rangnick in seinen bisherigen zwanzig Spielen als Teamchef 49 Spieler ein, etwas weniger als die Hälfte kann er in den EURO-Kader holen, schon alleine aufgrund der Einsatzstatistik lässt sich eine Tendenz ablesen (siehe Grafik), wer beim Deutschen gute Karten hat. Die, die am meisten spielten und am öftesten einberufen wurden, stehen in der Poleposition, aktuell kann man von 17 Fixstartern ausgehen – vorausgesetzt, Rot-Weiß-Rot bleibt ab jetzt vom Verletzungsteufel verschont.