Hoeneß gibt Bayern-Fans Mitschuld an Bochum-Pleite

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung führte der Rekordmeister durch ein Tor von Jamal Musiala und hatte sich weitere Chancen erarbeitet. „Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen, dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie immer den FC Bayern so lieben, die schmeißen die Bälle“, ärgert sich der Ehrenpräsident.