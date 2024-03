Jeder kann zum Lebensretter werden

Eine beispiellose Erfolgsgeschichte

Heute arbeiten 16 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit für „Geben für Leben“, die ausschließlich über die Spenderdatei finanziert werden. „Sämtliche Geldspenden fließen zu 100 Prozent in die Typisierungen“, betont Marosch. „Im vergangenen Jahr sind österreichweit 204 Typisierungsaktionen durchgeführt worden, bei denen rund 13.000 Menschen in die Spenderdatei aufgenommen wurden. Dazu kamen 10.000 Typisierungssets, die online bestellt wurden, sodass rund 23.000 Menschen den Weg zu einer potenziellen Stammzellspende gefunden haben“, berichtet sie stolz. Rein statistisch gesehen ist in der „Geben für Leben“-Spenderdatei jeder 330. Typisierte ein Treffer. Im vergangenen Jahr wurden 98 Menschen zu potenziellen Lebensrettern – seit der Gründung des Vereins waren es 524. In der Spenderdatei sind mittlerweile 175.000 Menschen registriert. „Unser Ziel ist es, pro Jahr 25.000 Menschen zu typisieren, um die Chancen für erkrankte Menschen weiter zu erhöhen.“