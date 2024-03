Eberl verrät: Kimmich hat uns Bedingung gestellt

Denn: „Josh sagt ganz klar: ‘Max, ich will wissen, wer der neue Trainer ist.‘ – Dann werden sich diese Fragen stellen“, so Eberl im Interview mit Sky. Heißt: Kimmich will sich nicht festlegen, solange es noch keinen Nachfolger für Thomas Tuchel gibt. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025, aber Barcelona hat schon mehrfach angeklopft. Es könnte also auch ganz schnell gehen, sollte Kimmich der neue Bayern-Trainer nicht gefallen.