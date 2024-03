„Fühlte mich wie 13“: Alcaraz erhält Lehrstunde

Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow hat beim Masters-1000-Turnier in Miami im Viertelfinale überraschend den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz bezwungen. Am Donnerstag (Ortszeit) zog Dimitrow nach einem überzeugenden 6:2 und 6:4 in 1:33 Stunden ins Halbfinale ein und trifft dort auf den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev, der sich zuvor gegen Fabian Marozsan aus Ungarn durchgesetzt hatte.