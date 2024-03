„Liebe das ÖFB-Trikot!“ Wird es zum Glücksbringer?

Zuckerl für Fans in der „Krone“-Vorteilswelt

Bei den rot-weiß-roten Fans kommt die neue Wäsche jedenfalls größtenteils gut an. „Sehr coole Trikots“, schreibt ein User im Netz. Ein anderer kommentiert: „So geil … direkt bestellt.“ Andere wiederum können sich nicht ganz mit dem Adler auf dem Logo anfreunden: „Nehmt den alten wieder!“ Auch Mode ist eben Geschmackssache. In der „Krone“-Vorteilswelt ist das neue Trikot jedenfalls erhältlich – zusätzlich gibt’s eine gratis Beflockung. Und dann heißt es kräftig Daumen drücken! Bleibt zu hoffen, dass die neue Wäsche zum EURO-Glücksbringer wird ...