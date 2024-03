Im Osternest steckt wieder Stau auf Tauernautobahn

Verzögerungen bei Grenzübergängen

Staus sind aufgrund der aufrechten Grenzkontrollen bei der Einreise an den Grenzen Nickelsdorf (A 4), Kittsee (A 6), Spielfeld (A 9) und Karawankentunnel (A 11) möglich. Aufgrund des Schengen-Beitritts von Kroatien ist vor allem an den Grenzen aus Slowenien kommend mit stärkerem Stau als in den letzten Jahren zu rechnen. Auch die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland bleiben aufrecht. An den Grenzübergängen Kufstein (A 12), Walserberg (A 1) und Suben (A 8) kann es daher ebenfalls zu Wartezeiten kommen.