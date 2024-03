Nach Westbam kommt der Schlafzimmer-DJ

Trotzdem fühlt es sich für ihn noch nicht ganz natürlich an, Teil des Salzburger Programms zu sein, wie er in der Begleitdoku zum Projekt von Wilderthorn erzählt: „Ich habe mein ganzes Schlafzimmer voller Synthesizer und plötzlich werde ich in einen der berühmtesten Konzertsäle der Welt gesteckt. Ich fühle mich also wie ein Schlafzimmer-DJ, der sich in die klassische Hochkultur geschummelt hat, aber ich blicke zuversichtlich auf mein Handwerk und bin überzeugt davon, dass die elektronische Musik-Kultur genauso reich an Kunst ist wie jede andere Form von Musik.“