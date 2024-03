Wo die Feen wohnen

Zeitig in der Früh geht es los. Es ist noch stockdunkel, wenn die Ballone auf freiem Feld mit Heißluft gefüllt werden und ihre Hüllen hell beleuchtet langsam in die Höhe steigen. Rechtzeitig zum Sonnenaufgang gleiten wir dann schon sanft über die einzigartige Landschaft – manchmal ganz nah an den Tuffsteinformationen, die durch vulkanische Aktivitäten entstanden sind, vorbei, sodass man sie fast berühren möchte. Und dann wieder in einer Höhe von bis zu 800 m, aus der ein grandioser Rundumblick jede Höhenangst vergessen lässt.