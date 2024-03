Bande plünderte zehn steirische Baustellen

Zehn Einbrüche in der ganzen Steiermark

Und es kam noch besser für die Kriminalisten: Die beiden Täter führten sie zu einem weiteren 27-Jährigen, der wohl der Kopf der Bande gewesen sein dürfte. Er dürfte Einbrüche an verschiedenen Baustellenarealen in den Bezirken Leoben, Murtal und der Stadt Graz angeleitet haben. Gestohlen wurden vor allem Baumaschinen und elektrisches Werkzeug, das sie mit einem Kastenwagen abtransportierten und in einer Garage im Murtal lagerten.