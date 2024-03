Zahlreiche Betrugsfälle in steirischen Skigebieten

Im Februar und März kontrollierten 76 Finanzpolizisten 216 Betriebe in den Skigebieten Turracherhöhe, Katschberg, Klippitztörl in Kärnten und Reiteralm sowie Lachtal in der Steiermark in vier Schwerpunktaktionen. Fast jeder zweite Betrieb stellte sich als nicht gesetzestreu heraus. Es gab rund 103 Anzeigen aufgrund von illegaler Beschäftigung, zehn Strafanzeigen wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern und zwei weitere aufgrund von Betrugs in Zusammenhang mit dem Bezug von Arbeitslosengeld.