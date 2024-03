Owetschkin schießt Washington in Play-off-Ränge

Die Washington Capitals sind mit dem fünften Sieg in den jüngsten sechs Spielen in die Play-off-Ränge der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL zurückgekehrt. Die Capitals feierten am Sonntag einen 3:0-Heimsieg über die Winnipeg Jets, zu dem Alexander Owetschkin die Tore zum 2:0 (44.) und 3:0 (52.) beisteuerte.