Die Tops und Flops der Weltcup-Saison

Kalenderplanung: In Mitteleuropa werden die Winter kürzer, in Skandinavien ebenso wie in Nordamerika gibt es zu Beginn der Saison und am Ende noch eine Schneesicherheit. Und nicht auf jedem Gletscher hat man so viel Wetterglück wie im Oktober in Sölden. Darauf wird die FIS in Zukunft Rücksicht nehmen müssen, will sie nicht schon bei der Planung mögliche Renn-Absagen provozieren. Auch Situationen wie die fast fünfwöchigen Rennpausen für die Speedfahrer gilt es zu vermeiden. Die Athleten wünschen sich einen möglichst ausbalancierten Terminplan, der die Klassiker an bewährten Terminen umfasst.