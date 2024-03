Shein: Erfolgreiche Billigmode mit schlechtem Ruf

„Wir testen und produzieren neue Produkte in kleinen Anfangsmengen von 100 bis 200 Stück“, erklärte Shein dazu auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. „Dadurch sammeln wir Kundenfeedback in Echtzeit und bestellen nur die Produkte nach, die unsere Kunden wirklich wollen.“ So werde Überproduktion vermieden.