NBA: Zehnte Niederlage in Serie für die Raptors

Ohne ihren verletzten Center Jakob Pöltl taumeln die Toronto Raptors in der NBA weiter von einer Enttäuschung zur nächsten. Auch aufgrund eines Einbruchs im letzten Viertel verloren das Basketball-Team aus Kanada am Samstag (Ortszeit) 109:112 bei den Washington Wizards und kassierte damit schon die zehnte Niederlage in Folge.