Das Adrenalin hoher Sprünge und großer Ziele

Starke Vorbereitung in Belgien

Die heuer die nächsten Meilensteine bringen könnte. In den ersten beiden, zur Vorbereitung auf den EM-Start im April dienenden, Saisonrennen in Belgien konnte Ricardo einen Sieg und einen dritten Platz einfahren. „Und das in tiefem Sand, den wir in Österreich kaum trainieren können“, weiß Ringhofer, „Hut ab!“ Was für seinen Schützling 2024 drinnen ist? „Vom Speed her alles, da die Titelentscheidungen aber an einem Renntag fallen, kann viel passieren“, will er seinem Schützling nicht zu viel Druck aufbürden. Das tut der sowieso selbst: „Ich will in die Top 3 bei EM und WM!“