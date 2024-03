Im Minutentakt: Urlauber stürzten mit Autos ab

Innerhalb weniger Minuten stürzten in Tirol am Samstagnachmittag gleich zwei Urlauberautos aus Hamburg ab. In Hochfügen im Zillertal (Bezirk Schwaz) kam ein Lenker (48) mit seinem Pkw talauswärts von der Straße ab und stürzte in den Wald. Kurz darauf stürzte in Eben am Achensee (ebenfalls Bezirk Schwaz) der Wagen eines Deutschen über die Böschung und blieb an einem Baum hängen.