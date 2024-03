Obdachloser in Flammen: Verdächtiger ausgeforscht

Tatverdächtiger machte sich ein Feuer am Gehsteig

Seither wurde eifrig nach dem Unbekannten gesucht. Wer könnte für die Gräueltat verantwortlich gewesen sein? Am Samstagabend dann die Nachricht der Polizei: Ein Tatverdächtiger konnte ausgeforscht werden. Ein Beamter der Polizeiinspektion Lend wurde am Samstagmorgen darauf aufmerksam gemacht, dass ein älterer Mann am Gehsteig ganz in der Nähe der Inspektion ein Feuer entzündet hatte. Man eilte zu ihm und erkannte sofort: Er entsprach der Täterbeschreibung.